Genk, minacce a Alderweireld post Anversa sulla figlia. Il calciatore risponde

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Belgio. Toby Alderweireld, difensore dell'Anversa, è stato riempito di insulti e minacce sui social dopo il rigore realizzato contro il Genk nella partita vinta dalla sua squadra per 2-1. In particolare, quello che ha colpito il difensore, che ha preferito condividerlo tramite i propri profili, è stato un messaggio minaccioso ricevuto nei confronti della sua famiglia: "Tua figlia se ne andrà questa settimana. Non puoi vincere senza un arbitro al tuo fianco. Hai rovinato l'intero Mondiale al Belgio perché sei così lento e un pezzo di merda, figlio di puttana". Il difensore ex Tottenham ha replicato sempre sui social a muso duro:"Tutto ha un limite. Posso sopportare molto, ma minacciare la mia famiglia è al di sopra di tutto. Non capisco perché scrivi questo e cosa vuoi ottenere con questo" ha replicato Alderweireld.