Peter Schmeichel duro su Onana: “Il gol preso con l’Arsenal? Sono senza parole”

Un confronto mai banale, quello fra Arsenal e Manchester United. Hanno avuto la meglio i Gunners per 3-1 dopo una gara tutta nervi e spettacolo: botta e risposta fra Rashford e Odegaard, poi i Red Devils si erano nuovamente portati in vantaggio a pochi istanti dal 90' con il contropiede di Garnacho, ma era tutto fermo per l'intervento del Var. Fuorigioco. Quindi la beffa: le due reti in pieno recupero dell'Arsenal a firma Rice e Gabriel Jesus hanno indirizzato definitivamente l'incontro. E sulla sponda rossa di Manchester qualcuno non l'ha presa bene.

Leggasi Peter Schmeichel. Che ha criticato duramente l'atteggiamento della difesa di Ten Hag e in particolare Onana, colpevole sul gol di Rice di esser andato giù un po' troppo tardi: "Non ho parole, sono scioccato" ha detto l'ex portiere danese, vincitore della Champions League '99: "E' un modo terribile di perdere una gara. Lo United ha difeso in modo pessimo sul corner oltre il 90', Rice aveva tantissimo tempo per battere a rete e Onana avrebbe dovuto pararla. Assurdo". Insomma, l'avventura del camerunense a Manchester, dopo l'assurdo gol incassato da 50 metri in amichevole col Lens, prosegue in modo altalenante.