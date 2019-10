Peterborough United, cori troppo hot per Toney: il riferimento è alle sue…’dimensioni’

“Grazie per il sostegno, ma è meglio fare una versione più adatta ai ragazzini”, questa in sintesi la richiesta di Ivan Toney, attaccante del Peterborough United (terza serie inglese), dopo gli ultimi cori troppo hot nei suoi confronti.

Troppo esplicite alcune parole cantate dai sostenitori del suo club in riferimento alle ‘sue dimensioni’. Ecco, allora la richiesta di Toney di “ripulire” lo slogan da ogni riferimento sessuale. Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club sono arrivate le sue parole: “Voglio ringraziare i tifosi per il modo in cui mi hanno accolto e sostenuto da quando sono qui, perché è fantastico sentirsi amati e apprezzati dai fan. Anche se la canzone che mi dedicano non la ritengo offensiva nei miei confronti, sarebbe però bello ascoltarne una nuova versione, più adatta alle famiglie, in modo che anche i ragazzini che vengono allo stadio possano cantarla”.