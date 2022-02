Petit non ha dubbi: “Mbappé è il nuovo re e Messi deve essere al suo servizio”

L'ex calciatore francese non ha dubbi

Nonostante la vittoria maturata nell'andata degli ottavi di finale di Champions League da parte del Psg sul Real Madrid, in Francia si continua a parlare della prestazione della squadra e dei singoli giocatori. In modo particolare di quella di Lionel Messi che ha anche sbagliato un rigore che sarebbe potuto essere determinante se non fosse stato per il fantastico gol allo scadere di Kylian Mbappé-