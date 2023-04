Petit sicuro sul futuro di Zidane: “Niente Premier League perché non sa l’inglese”

Come riportato dalDaily Mail, il francese ha parlato a Stadium Astro sottolineando come a suo modo di vedere, Zizou non firmerà per un club inglese per questioni di lingua. "Non verrà in Inghilterra, questo è certo. Il motivo è che non parla inglese e conoscendolo da anni so che per lui la comunicazione è prioritaria", ha spiegato Petit.