Petit stronca Cristiano Ronaldo: “Ha stancato. Il suo ego gli impedisce di…”

Al centro di tanti rumors relativi al proprio futuro, Cristiano Ronaldo si "bccca" anche qualche commento negativo da personaggi illustri del pallone. La sua situazione al Manchester United sta portando diversi malumori nell'ambiente ma anche agli spettatori amanti del calcio che si sono stufati di certi atteggiamenti. La conferma è arrivata dalle parole di Emmanuel Petit che a RMC Sport, come riportato da Record e da AS, non ha risparmiato dure critiche al portoghese.

STUFO - "Ronaldo stanca tutti, anche i suoi stessi tifosi e compagni di squadra, e rovina l'intero gruppo squadra. Non vogliono più stare nello stesso spogliatoio con lui. Sì, ha fatto una carriera incredibile e quando finirà sarà ricordato come un grandissimo, ma il suo comportamento è sempre stato molto individualista", le parole di Petit. "Deve rendersi conto che non è più il giocatore che era. Ha perso un determinato status ma non lo accetta perché il suo ego è troppo grande per quello. Non è più possibile difenderlo", il commento del campione del mondo di Francia '98.