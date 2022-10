Petit stronca Mbappé: “Cresci! Stai dando fastidio a tutti al Psg”

Altre critiche nei confronti di Kylian Mbappé , stella della Francia e del Paris Saint-Germain . A farle è l'ex campione del mondo Emmanuel Petit che a RMC Sport non ha risparmiato parole piuttosto dure nei confronti del giovane attaccante.

"Nelle ultime settimane ho visto tante sue dichiarazioni, anche sui social, sbagliate e inopportune. Si sta allontanando sempre di più dal tema principale che è il calcio. Ok, forse alcune promesse non saranno state mantenute, ma diamine dico io: ' Kylian cresci , questa è la vita'", ha detto Petit .

Proseguendo nella sua analisi su Mbappé, l'ex calciatore ha aggiunto: "Non deve dubitare sempre di tutto, deve essere più maturo e andare avanti. Prima risolverà questi problemi con se stesso e prima migliorerà il suo gioco in campo e avrà maggiore armonia con tutti, tifosi e compagni. Ora come ora sta dando fastidio a tutti. Si pone al di sopra di tutto e della squadra. Certo, al Psg gli avranno fatto delle promesse ma le sue dichiarazioni e continue uscite restano comunque inappropriate e irrispettose di compagni e club".