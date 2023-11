Pezzella non dimentica la Fiorentina: “Vicino in questo momento difficile”

Quattro anni non si dimenticano facilmente. Il legame tra German Pezzella e la Fiorentina va oltre il calcio: è stato proprio l'argentino a ereditare la fascia di capitano di Davide Astori in quella tragica primavera del 2018. E in questo momento duro e difficile per Firenze e la Toscana il difensore del Real Betis ha mostrato vicinanza e sostegno alle popolazioni colpite dal maltempo.