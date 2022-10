Pianificava attentato in Barcellona-Real Madrid: 3 anni di carcere per un uomo

Arrivano notizie dalla Spagna a proposito di un uomo che sarebbe stato condannato a 3 anni di carcere per aver pianificato un attentato che sarebbe dovuto andare in scena in un Clasico tra Barcellona e Real Madrid al Camp Nou. A riportare la notizia è ASche spiega come l'attentatore sia stato fermato nel 2020 dopo che in pochi mesi, forse anche a causa del lockdown per il Covid, il suo carattere sia cambiato e le sue idee si siano radicalizzate a tal punto da voler creare questa situazione.