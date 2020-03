Piano “salva” Premier, ripresa il primo giugno e gare compresse in sei settimane

Il calcio è ancora fermo e lo sarà finché la pandemia di Covid-19 sono sarà altro che soltanto un bruttissimo ricordo. Nel frattempo le federazioni calcistiche europee stanno lavorando per salvare i rispettivi campionati. La Uefa ha dato una scadenza di massima e cioè il 30 giugno per terminare campionati europei e nazionali.

SALVA PREMIER – Anche in Inghilterra si lavora per salvare la stagione. La FA, secondo quanto riportato dal Telelgraph, avrebbe deciso di ricominciare il primo giugno e concentrare tutte le partite rimanenti in 6 settimane. E’ molto probabile che i match verranno disputati a porte chiuse, a meno che l’allarme Coronavirus non cessi definitivamente. Una scelta, quella della FA, per far sì che la stagione 2020-2021 inizi nella data stabilita dell’8 agosto.