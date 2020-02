Piatek, che frecciata al Milan: “Cambiare attaccanti ogni anno è un’abitudine per loro…”

Ha detto addio al Milan solamente poche ore fa, ma Krzysztof Piatek non dimentica quanto vissuto in rossonero. Dopo un post social di ringraziamento, arrivano le prime parole da giocatore dell’Herta Berlino non certo al miele verso la sua ex società.

Come riporta la Bild, infatti, ecco la frecciata al Diavolo: “​Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno urlato ‘Piatek, pum, pum, pum!’. Aver fatto panchina al Milan dopo l’arrivo di Ibrahimovic? Succede questo a Milano. Cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è un’abitudine con loro“, ha detto Piatek che ha già fatto il proprio esordio con la nuova maglia.