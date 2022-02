Pickford deriso per le sue braccia corte: scoppia rissa in un pub

Il portiere coinvolto in una rissa in un pub

Redazione ITASportPress

Una rissa in un pub inglese. Nulla di particolarmente strano a dire la verità, se non fosse che tra le persone coinvolte pare ci sia anche Jordan Pickford, portiere dell'Inghilterra e dell'Everton.

Come riportato dal Daily Mail, pare che in un pub di East Boldon, South Tyneside, sia scoppiato un acceso diverbio tra alcune persone che si è concluso con un naso rotto, qualche livido e l'intervento della polizia. Il motivo? Le braccia corte del portiere inglese...

Ebbene sì, perché Pickford è spesso preso in giro per avere le braccia come un "Tirannosauro". Uno sfottò che, evidentemente, non è andato giù al giocatore e ai suoi amici tanto da scatenare una vera e propria rissa senza esclusione di colpi.

Una fonte anonima avrebbe raccontato: "Pickford è stato preso in giro come al solito per le sue braccia corte e alcuni suoi amici si sono infuriati. Ma appena è iniziata al rissa lui era già fuori e non ha preso parte al caos che si è creato. Credo non abbiano neppure avuto il tempo di bere qualcosa. Come è arrivata la polizia lui non c'era già più da diverso tempo".

Al momento non ci sono stati commenti ufficiali da parte del diretto interessato o dell'Everton mentre ancora la polizia sta indagando per capire di chi sia effettivamente la colpa per quanto accaduto.