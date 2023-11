Pimenta e il retroscena sulla lite Ferguson-Raiola per Pogba: “Che disastro…”

Nodo del contendere la possibilità che i Red Devils riprendessero a cifre stellari il centrocampista francese dopo averlo fatto partire a parametro zero quattro anni prima in direzione Juventus, dove il futuro campione del mondo si sarebbe affermato a livello internazionale.

Ferguson era contrario all’ipotesi, ma non poté opporsi non avendo più un ruolo operativo all’interno del club.

“Ricordo che Sir Alex entrò in sala riunioni così arrabbiato da colpire con forza il tavolo e far rovesciare il tè che stavamo per bere – ha rivelato Pimenta - Era rosso in viso e veramente infuriato, ma lo era anche Mino”.