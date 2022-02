Pioggia, vento e gelo in Turchia, Viviano gioca e… trema: la sua reazione è virale

Il portiere visibilmente turbato dalle condizioni del tempo durante la partita del suo Karagumruk

Serata rigida a Istanbul dove nonostante la pioggia, il vento e le temperature decisamente basse, è andata in scena la sfida fra Karagumruk e Konyaspor. Una gara, quella valida per la Coppa di Turchia, non facile per i calciatori, tantomeno per i due portieri. In particolar modo per l'ex anche di Bologna e Sampdoria Emiliano Viviano.