Piqué: “Addio al Barcellona cosa giusta per tutti. Io presidente? Un giorno…”

L'ex blaugrana tra passato, presente e futuro.

Redazione ITASportPress

Intervista a RAC 1 per Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona. Tra i tanti temi affrontati, oltre alla sua Kings League, anche argomenti relativi al club blaugrana: dal suo addio all'ipotesi di diventarne, un giorno, presidente.

PRESIDENTE - "L'ho sempre detto. Mi piacerebbe poter aiutare il club prima o poi (da presidente ndr). Dobbiamo fare le cose molto bene affinché questo club sia un punto di riferimento anche tra 10-15 anni, non solo in campo ma anche fuori. Ora voglio davvero portare la Kings League al suo massimo potenziale. Per questo in questo momento non sto pensando al Barça. In nessun caso voglio forzare le cose. Non voglio alcuna pressione, non forzerò la situazione", ha detto l'ex difensore sul suo ipotetico futuro da numero uno della società catalana come riportato da Mundo Deportivo.

ADDIO - Sul suo addio: "Ho concluso la mia carriera per una serie di motivi. Sono successe tante cose nella mia vita, a livello professionale e personale. A volte ti rendi conto che devi prendere la decisione migliore per tutti. Non era quello che volevo smettere di giocare per il Barcellona ma dovevo farlo. Credo sia stata la decisione giusta per me e per la squadra".

MESSI - Un passaggio anche su Messi e il potenziale ritorno in blaugrana: "Solo Leo sa del suo futuro. Penso che la Coppa del Mondo sia stata un grande sogno per lui. Era il trofeo di cui aveva bisogno per essere considerato il migliore della storia. D'ora in poi, tutto ciò che Messi decide è più una questione personale nella ricerca della felicità", ha detto Piqué. "Se è ancora motivato, allora potrebbe restare in Europa e il Barcellona potrebbe far parte del piano. O, forse, andrà in MLS".