Piqué attende Messi: “Speriamo sia convinto di rinnovare. Liga? Vogliamo vincere”

Parla l'esperto difensore del Barcellona

Come riporta anche Sport, Piqué ha commentato: "Stiamo aspettando che Messi firmi il contratto e speriamo di poterlo avere presto con noi. Non credo sia necessario convincerlo, spero che si convinca da solo. Noi ovviamente lo aspettiamo".

Tra passata e presente, il centrale blaugrana ha parlato anche della scorsa stagione e delle ambizioni dell'annata che sta per iniziare: "Lo scorso anno non è stato il migliore per noi. È vero che abbiamo vinto la Copa del Rey, ma se non vinciamo LaLiga o la Champions League non è mai un buon anno. Ora ripartiamo con grande entusiasmo, vincere LaLiga è la prima cosa; vedremo a marzo-aprile dove saremo e proveremo a giocarci tutti i titoli".