Piqué, Barcellona o nulla: “Se mi dicessero che devo andarmene lascerei calcio”

Il difensore ha giurato amore al club blaugrana

ADDIO - "Il giorno che smetterò di giocare per il Barcellona lascerò il calcio. Non giocherò mai con altre squadre", ha detto senza fronzoli Piqué. "C'è gente che si trasferisce per denaro e chi per altro, ma io no. Se domani Koeman mi dicesse che devo andare, lascerei il calcio. Non voglio giocare per nessuna squadra che non sia il Barça. In ogni caso adesso mi sento al 100% un calciatore. Quando deciderò di andare in pensione vedremo che piani portare avanti".