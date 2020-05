Piqué-Casillas, botta e risposta social: Clasico undici anni dopo…

Curioso siparietto andato in scena tra due grandissimi del calcio europeo: Gerard Piqué, difensore del Barcellona, e Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid. I due, che sono stati compagni di una vita in Nazionale, sono stati allo stesso tempo avversari per anni in Liga vestendo le maglie delle due rivali eterne del campionato spagnolo.

Proprio nei giorni scorsi è andato in scena l’anniversario di uno storico Clasico terminato 6-2 per i blaugrana. Piqué, ma anche l’ex leggenda Carles Puyol, l’hanno voluta ricordare sui social network. Immediata, però, la risposta dell’ex capitano merengues che ha preso le difese del Real Madrid ricordando che 11 (gli anni da quella gara ndr) più due (i gol del Real Madrid nella sfida ndr), fa 13 ovvero il totale delle Champions League vinte dal club blancos.

Insomma… un Clasico a distanza tra i due campionissimi.