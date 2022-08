Piqué cuore Barcellona: si è offerto di giocare gratis per questa stagione

Il difensore in aiuto della società blaugrana.

Redazione ITASportPress

Nelle scorse ore è rimbalzata in Spagna la notizia del possibile taglio di ingaggio di alcuni dei giocatori simbolo del Barcellona al fine di aiutare il club a tesserare i nuovi acquisti. Tra questi, si è parlato di Gerard Piqué che, esattamente come un anno fa sarebbe pronto ad un altro sacrificio per il bene della squadra del suo cuore.

Se la passata stagione il suo taglio di stipendio era servito al Barcellona per registrare gli acquisti di Eric Garcia e Memphis Depay, anche quest'anno le cose non saranno troppo differenti ma ASspiega come Piqué si sarebbe dimostrato ancora più generoso.

Da quanto si apprende, infatti, non solo il difensore spagnolo si sarebbe detto subito pronto ad abbassarsi ulteriormente lo stipendio ma che sarebbe disposto addirittura a giocare gratis. Anzi, il difensore avrebbe già proposto al club di disputare gratuitamente tutta la stagione alle porte.

Nonostante lo spagnolo sappia di non essere tra le prime scelte di Xavi è disposto a tutto per restare in squadra e dare una mano alla società.