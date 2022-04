Piqué e l’ex patron Bartomeu: “Lo difesi come un imbecille ma mi aveva mentito”

Lo sfogo del difensore del Barcellona

Ancora qualche scoria - e non potrebbe essere altrimenti - tra Gerard Piqué e l'ex patron del Barcellona Josep Maria Bartomeu . L'ex presidente non aveva lasciato nel migliore dei modi la presidenza del club rimanendo anche coinvolti in diverse situazioni non proprio "felici". Una di queste il cosiddetto Barcagate.

Intervenuto a The Wild Project, il difensore blaugrana Gerard Piqué si è sfogato duramente proprio a proposito di quella situazione che vedeva i giocatori più in vista essere "maltrattati" via social con la piena consapevolezza anche del presidente. "Bartomeu è una persona che non sa dire di no e che non sa affrontare i problemi. Negli ultimi tempi non lo vedevamo mai alla Ciutat Esportiva. Mi sono arrabbiato con lui perché mi ha mentito riguardo al Barçagate. Mi disse che non sapeva nulla e poi scoprii che invece sapeva tutto, fece lo stesso con Messi. Quella fu una menzogna grave e inaccettabile, proprio mentre io lo difendevo come un imbecille", le dichiarazioni di Piqué sull'ex patron.