Piqué fa il mercato del Barcellona: “Ho detto a Vinicius di venire in blaugrana”

Il difensore blaugrana ha raccontato di aver provato a convincere il brasiliano del Real Madrid a cambiare squadra

Redazione ITASportPress

Gerard Piqué ancora protagonista di alcune dichiarazioni davvero particolari in merito all'attualità del Barcellona ma non solo. Come riportato da Sport.es, il difensore blaugrana è intervenuto domenica sera in una diretta con il noto streamer Ibai Llanos soffermandosi su alcune tematiche relative alla squadra catalana.

MERCATO - "Non so se arriveranno altri giocatori. Posso dire che chi è arrivato ci potrà dare una grossa mano da qui alla fine della stagione", ha spiegato Piqué sulle mosse di mercato del Barcellona. Se si parla di rumors, impossibile non commentare la telenovela legata a Dembelé: "Capisco entrambe le posizioni, sia quella del giocatore che quella del club. Penso sia normale che le parti vogliano fare i propri interessi. Spero possa esserci una soluzione che vada bene ad entrambi".

VINICIUS - Infine, una curiosa rivelazione sul "rivale" madrileno Vinicius: "Se fossi Haaland e volessi vincere il Pallone d'Oro non andrei nella stessa squadra di Mbappé", ha detto Piqué facendo riferimento ai rumors di mercato secondo cui il Real Madrid starebbe mettendo a segno il doppio incredibile colpo. E per due fuoriclasse possibili in entrata, ce ne sarebbe uno in uscita: "Vinicius? Ho parlato con lui per convincerlo a venire al Barcellona...".