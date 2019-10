Piqué, il retroscena: in estate vicino all’acquisto di un club inglese

Gerard Piqué è stato ad un passo dall’acquisto del Notts County, club inglese che milita nella Football League Two. A riportarlo è The Athletic, che rivela come il difensore spagnolo abbia avanzato un’offerta la scorsa estate attraverso il suo gruppo Kosmos Global Holding, con la trattativa che non è però andata a buon fine. A far naufragare l’affare i problemi finanziari del County, che hanno costretto i proprietari ad accettare l’offerta dei fratelli danesi Alexander e Christoffer Reedtz a fine luglio.

PROGETTO – Piqué, secondo quanto raccolto, aveva intenzione di trasformare il settore giovanile della società in un vivaio per sfornare giovani talenti.