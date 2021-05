Piqué: “In Liga più talento rispetto alla Premier League. Su corsa al titolo…”

Il difensore del Barcellona ha commentato il momento del calcio spagnolo e non solo

Redazione ITASportPress

In occasione della presentazione dell'accordo tra ESPN, Liga e Disney +, per la trasmissione delle partite del massimo campionato spagnolo, Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha avuto modo di parlare della crescita del campionato iberico con particolare riferimento alla stagione dei blaugrana e la corsa al titolo ma anche delle principali differenza tra il calcio in Spagna e la Premier League inglese.

TALENTO E FORZA - Piqué parte subito dalla corsa al titolo del suo Barcellona: "Sarà difficile per noi vincere quest'anno", ha confessato il difensore facendo riferimento al pareggio dei suoi contro il Levante nel turno precedente. "Tuttavia, sono contento che LaLiga stia unendo le forze con ESPN, noi vogliamo stare con i migliori. I fan saranno entusiasti di vedere ogni partita in America. Quando abbiamo viaggiato lì abbiamo avuto un'ottima esperienza e spero di poter tornare in futuro, alla fine giochiamo per loro. Penso che anno dopo anno il livello de LaLiga stia crescendo, ci sono club come il Levante che stanno crescendo molto appunto. Abbiamo giocato contro di loro e non siamo riusciti a batterli. Hanno un'ottima squadra. Non saranno così popolari come noi o il Real Madrid , ma stanno andando molto bene e questa è una buona cosa per il calcio".

E ancora: "Spero che la prossima stagione non sia così dura e combattuta come quest'anno e che si possa tornare a vincere. Abbiamo avuto una lotta intensa con l'Atletico e il Real Madrid, ma ci sono anche altri club come il Siviglia che stanno andando molto bene. Giocano un ottimo calcio e sono dove sono perché se lo meritano. Ogni anno ci sono più squadre che lottano per essere ai primi posti". Parlando poi della forza della Liga rispetto agli altri campionati: "Penso che in Spagna la nostra caratteristica principale sia che i giocatori hanno molto talento . Il calcio in Premier League è più fisico. I giocatori sono più potenti. Il talento regna qui ed è aumentato negli ultimi anni rispetto al resto dei campionati. La rivalità tra club come Barcellona e Real Madrid, poi, rende tutto più speciale".