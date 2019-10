Piqué: ingaggiato il nipote di Shakira per la sua squadra

Notizia curiosa proveniente dall’Andorra. Il difensore del Barcellona Gerard Piqué, come riporta Marca, ha acquistato il nipote della moglie Shakira per l’Andorra FC, club di cui è proprietario e presidente. Tarik Antonio Meberak (questo il nome del ragazzo) ha fatto il proprio esordio con la squadra B nella gara giocata domenica, venendo impiegato come difensore centrale, lo stesso ruolo ricoperto da Piqué. Per il diciannove colombiano, rimasto in campo per tutti e novanta i minuti, l’occasione giusta per mettersi in mostra agli occhi del giocatore blaugrana, da sempre uno dei suoi idoli.