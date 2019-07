Piqué iscrive l’Andorra in Segunda Division B e pensa all’acquisto di un altro club…

Gerard Piqué avrà il futuro assicurato anche dopo aver appeso gli scarpini al chiudo. Il centrale difensivo del Barcellona ha sborsato ben 452.022 mila euro per iscrivere il suo Andorra in Segunda Division B al posto del Reus, retrocesso per inadempienze economiche. Non solo, stando a quanto riferisce il Daily Mail che cita Sport, il calciatore starebbe completando l’acquisto di un altro club, il Gimnastic Manresa.

ISCRITTO – L’Andorra di Gerard Piqué giocherà nella Segunda Division B, terza serie del campionato spagnolo di calcio. La federazione iberica (Rfef) ha deciso di assegnare alla squadra di proprietà del centrale blaugrana il posto che era rimasto vacante dal Reus Deportiu, squadra retrocessa in Tercera Division per inadempienze economiche. Piqué, da vero imprenditore, ha sborsato i 452.022 mila euro necessari per accedere alla Segunda B. Il difensore del Barcellona sta conducendo parallelamente il doppio impegno e lo sta facendo nel modo migliore, tanto che pare essere vicino all’acquisto anche di un’altra società, il Gimnastic Manresa. La proposta del difensore del Barcellona sarebbe stata approvata dall’80% dei soci del Manresa. L’idea è far diventare la nuova squadra una sorta di cantera dell’Andorra.