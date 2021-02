Piqué: “Mi ritirerò al Barcellona. Non mi vedo con un’altra maglia, sarebbe un dramma. Su Messi…”

Gerard Piqué si racconta e lo fa in una chiacchierata col noto streamer Ibai Llanos. Il difensore del Barcellona, oltre ad aver parlato in precedenza di arbitri con parole davvero infuocate a proposito di “favori” al Real Madrid, ha trovato il modo di guardare al suo futuro che sarà, fino al termine della carriera, a tinte blaugrana.

Piqué tra il suo futuro e quello di Messi

“L’ho sempre detto senza problemi, mi ritirerò con la maglia del Barcellona”, ha detto Piqué ribadendo il concetto più volte espresso anche in passato. “Gioco a calcio perché amo rappresentare il Barcellona. Sinceramente non mi vedo con nessun’altra maglia. Non riesco a pensarci. Per me sarebbe un dramma vedermi con un’altra maglia”.

Non poteva mancare poi un pensiero anche su Messi: “Gli eventi accaduti in estate credo si siano conclusi nel miglior modo possibile perché Leo è rimasto al Barca”, ha detto Piqué. “Io lo vedo molto felice in questo momento e averlo al mio fianco è una garanzia di successo”.