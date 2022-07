Piqué preso di mira durante Clasico: buu e cori… pro Shakira

Come sottolineato da Marca e come viene confermato anche da alcuni filmati che circolano sui social, ogni volta che il difensore del Barça ha toccato palla sul terreno da gioco, un boato di fischi davvero travolgente lo ha "accompagnato". Sembrava che tutto l'Allegiant Stadium si stesse schierando contro di lui per la questione della sua separazione da Shakira. La conferma è arrivata anche dai cori pro cantante fatti da parte dei fan.

Questa situazione non è passata inosservata neppure ai compagni di squadra di Piqué. Jordi Alba ha detto dopo la sfida vinta per 1-0: "Non so a cosa siano dovuti questi fischi. Li abbiamo sentiti. Non credo che gli importi molto. Lo conosciamo già. È ammirevole. Zero pressione per lui. Penso che lo motivi ancora di più".