Piqué rivela: “Sapevo che Messi poteva lasciare gratis il Barcellona. Su Neymar e la Nazionale…”

Ha fatto il giro del mondo la notizia delle ultime ore, secondo la quale Lionel Messi può lasciare il Barcellona gratuitamente alla fine di ogni stagione. L’indiscrezione è confermata anche dai principali quotidiani iberici di oggi e trova ancora maggiore forza dalle parole di chi conosce molto bene l’ambiente blaugrana e La Pulce.

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha rivelato di essere a conoscenza di questa particolare opzione presente nel contratto del compagno di squadra. Parlando a El Larguero come riporta Mundo Deportivo, infatti, il centrale catalano non ha nascosto nulla sulla vicenda: “Sapevo già che Messi poteva liberarsi alla fine di ogni stagione. Conosciamo l’impegno di Leo nei confronti del Barça e non mi preoccupa affatto. Ha vinto tutto e si è guadagnato il diritto di decidere il suo futuro”.

MERCATO – Spazio anche al mercato e al mancato ritorno di Neymar: “Si è creata una soap opera, ora bisogna girare la pagina. Il mercato che dura fino alla terza giornata de La Liga non ha senso. Forse il mercato dura fino a quando il terzo giorno della Lega non ha senso “, ha detto Piqué. E sulla Nazionale e il ritiro da essa: “E’ stata una mia decisione, devo concentrarmi sul Barça ma spero che la Spagna vinca l’Europeo”.