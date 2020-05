Piqué, tradimento in famiglia: suo figlio Milan indossa… la maglia della Roma

Gerard Piqué a spasso con la famiglia dopo tante settimane di quarantena a causa dell’emergenza coronavirus. Il difensore del Barcellona si è goduto qualche istante di relax con i figli e la nota cantante Shakira.

Ma a non passare inosservato è stato, più che il noto difensore, suo figlio Milan. Il motivo? Il suo… abbigliamento. Infatti, il piccolo indossava il kit away personalizzato della stagione 2017-2018 della Roma con il suo nome e il numero del papà. Un tradimento a tutti gli effetti visto che si tratta della divisa che la squadra giallorossa ha indossato nello storico 3-0 inflitto ai blaugrana in Champions League e che ha sancito l’eliminazione di papà Piqué e compagni dalla competizione.