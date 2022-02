Pires ricorda il Wenger furioso: “Non l’ho mai visto così arrabbiato…”

Parla l'ex calciatore francese

RACCONTO - Pires parte da un aneddoto relativo al 2001 quando l'Arsenal si trovò a fare i conti con una sconfitta pesantissima per 6-1 contro il Manchester United: " Non l'ho mai visto così arrabbiato o usare parole che tu non fossi abituato a sentirgli dire. Ma era giustificato: all'intervallo del match stavamo perdendo 5-1. È stato terribile. Ha quasi rotto tutto. Deve essersi vergognato di noi. Soprattutto contro Alex Ferguson, il suo grande rivale".

JET PRIVATO - Ma il racconto del francese parla anche di una cosa molto positiva sul suo legame con Wenger: "Era il 2000 ed ero fortunato ad avere diverse squadre che mi seguivano. C'era la Juventus, il Real Madrid soprattutto. Stavo per firmare col Real ma poi non sono andato. Mi pare che il quotidiano AS mi avesse anche rappresentato con la maglia dei Blancos. Tutti mi hanno detto che ero un pazzo ma non sanno cosa è successo. Wenger mi ha chiamato, mi ha mandato un jet privato, mi ha fatto fare le visite per l'Arsenal e ho firmato. Stavo andando in una squadra dove c'era lui come manager e gente come Henry e Vieira. Era rassicurante".