Pires, rivela: “Henry? Merita una seconda occasione per allenare e mi ha detto che…”

Dalla panchina del Belgio, come assistente del ct Martinez, a quella del Monaco come primo allenatore. L’avventura di Thierry Henry alla guida di un club, è stato breve e intensa, ma in negativo. La squadra del Principato ha attraversato uno dei momenti più cupi della sua storia sotto la guida dell’ex campione francese che, dopo appena tre mesi, è stato esonerato.

Tornato nel ruolo di assistente del Belgio, l’ex attaccante aspira a tornare su una panchina ma, al momento, nessuna offerta gli è giunta. A parlare di quello che è stato suo compagno ai tempi dell’Arsenal, è stato Robert Pires ai micfroni di Reuters.

ALTRA CHANCE – “Ho visto Thierry qualche settimana fa per la partita contro il Tottenham all’Emirates e sta aspettando…sta aspettando qualcosa,una nuova sfida”, ha detto Pires su Henry e il ritorno ad allenare. “Alcune persone dicono che è stato un errore andare al Monaco, ma per me no. Quando inizi così, come è capitato a lui, con soli tre mesi è difficile provare a fare qualcosa. Il Monaco era così male, ma così era difficile. Hanno avuto davvero un sacco di infortuni”.

RETROSCENA – “Mi ha detto che è stata una bella esperienza con il Monaco ma che purtroppo è durata solo tre mesi. Ma lui è pronto. È pronto per un nuovo incarico e sta aspettando qualcosa. Penso che meriti di avere una seconda possibilità, forse in Premier League”. E sul proprio futuro: “Io allenatore? No, al momento no. Penso che sia un ottimo lavoro, un lavoro fantastico, ma è così difficile, così difficile ogni giorno con i giocatori, con i fan, con i media, con il proprietario”.