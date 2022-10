Pirlo allo sbando: perde il derby con l’Istanbulspor e il suo Karagümrük precipita

Momento decisamente negativo per il tecnico italiano. Il Karagümrük è stato sconfitto per la terza volta in questa stagione

Nel posticipo dell'ottava giornata della Super League turca giocato allo Stadio Olimpico Atatürk desolatamente vuoto con appena 359 spettatori, il Karagümrük di Andrea Pirlo è stato battuto dall'Istanbulspor nel derby della capitale. Vittoria per 2-1 degli ospiti che hanno ribaltato il punteggio. La squadra di Pirlo infatti era passata in vantaggio al 37' con Diagne, poi al 69' è arrivato il pareggio di Rroca e il definitivo 2-1 per l'Istanbulspor è stato siglato da Topali al 74'. Con questo risultato, l'Istanbulspor ha raggiunto il tredicesimo posto in classifica con 8 punti, mentre il Karagümrük è rimasto a 6 punti in zona retrocessione. Per Pirlo la situazione si fa sempre più complicata visto che la sua squadra non vince dal 27 agosto. Poi sono arrivati tre pareggi e la sconfitta di oggi.