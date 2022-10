Pirlo, in Turchia è ultimatum: se non vince la prossima sarà esonero dal Karagumruk

Momento decisamente non facile per AndreaPirlo in Turchia. Dopo 8 giornate di campionato il suo Karagumruk è terzultimo in classifica con appena una vittoria ottenuta. Sei i punti fin qui in classifica e una difesa da 17 reti subite. Numeri davvero terribili per il Maestro che in SuperLig non è ancora riuscito a convincere.