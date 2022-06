Pirlo riparte dalla Turchia: sarà il nuovo allenatore del Karagumruk

Andrea Pirlo è pronto a tornare su una panchina. L'ex allenatore della Juventus è reduce dall'esperienza in bianconero della passata stagione: l'ex centrocampista ha conquistato Supercoppa italiana e Coppa Italia, ma nonostante i due trofei non ha guadagnato la riconferma del club. Dopo vari accostamenti a società italiane, Pirlo ha deciso di ripartire dalla Turchia: dopo un anno in cui non ha allenato, ha firmato un contratto annuale con il Fatih-Karagumruk . Il 43enne guiderà dunque la squadra turca, che gioca nella prima divisione, nella prossima stagione.

Nella sua prima esperienza all'estero, Andrea Pirlo ritroverà tanti volti noti. Nel Fatih-Karagumruk giocano diversi calciatori con un passato in Serie A: tra i pali c'è Emiliano Viviano, ex portiere di Inter, Fiorentina e Sampdoria, e in attacco Fabio Borini. L'ex Roma e Milan ha segnato tre reti nell'ultimo campionato. Entrambi hanno il contratto fino al 30 giugno 2023. Erano presenti nella rosa del club turco anche Davide Biraschi e Abdoulaye Touré, in prestito dal Genoa, e Yann Karamoh, in prestito dal Parma: i prestiti dei tre calciatori, però, sono in scadenza al 30 giugno 2022. Infine, nella rosa del Fatih-Karagumruk c'è anche l'ex Inter Caner Erkin.