Pirlo torna ad allenare? Rui Costa lo contatta per il Benfica

L’allenatore Jorge Jesus e il Benfica hanno interrotto il loro rapporto. Stasera è arrivata infatti la rescissione del tecnico portoghese che potrebbe fare ritorno in Brasile. Il Benfica, inizialmente affiderà la panchina a Verissimo, tecnico della squadra B del club. Per il futuro invece, il presidente Rui Costa avrebbe offerto la panchina del Benfica, al suo ex compagno di squadra al Milan, Andrea Pirlo, ancora libero e senza panchina, dopo il divorzio dalla Juventus.