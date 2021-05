Piszczek, addio Borussia Dortmund con Coppa: “Ricorderò per sempre questi momenti”

Il difensore esterno lascia il club dopo 11 anni vincendo la Coppa di Germania

Redazione ITASportPress

Lo aveva detto lo scorso anno, quando aveva rinnovato per un'altra stagione prima di tornare al Goczalkowice, il club dove è cresciuto e nel quale aveva mosso i primi passi prima di giocare ad altissimi livelli: "Voglio lasciare il Borussia Dortmund con un trofeo". E così è stato. Łukasz Piszczek, dopo undici anni di amore per i colori gialloneri, festeggia la Coppa di Germania e lascia il club tedesco tra le lacrime, di gioia e commozione, mentre i compagni lo alzano e lo fanno saltare per fargli godere ogni secondo di quel momento.

VITTORIA E ADDIO - Il suo Borussia ha battuto il Lipsia nettamente e gli ha regalato quel trofeo col quale adesso Piszczek può lasciare il club con gloria e onore. Il calciatore polacco, leggenda dei tedeschi con 381 partite giocate in 11 anni, si prepara all'addio per tornare a casa. Undici stagioni di servizio e amore incondizionato che lo hanno visto alzare al cielo due campionati tedeschi, tre Supercoppe tedesche e, infine, anche la terza Coppa di Germania vinta contro il Lipsia. L’ultimo titolo messo in bacheca.

Al termine della gara, i compagni lo hanno celebrato in ogni modo possibile e lui è scoppiato in lacrime. "Questa serata resterà nella mia mente per il resto della vita", ha dichiarato Piszczek negli attimi di festa post match. Inutili i tentativi del Borussia Dortmund e dei tifosi di convincerlo a restare. Anche Hans-Joachim Watzke, ds del club, non ha trattenuto l’emozione: "Piszu è il mio eroe personale". Un simbolo, di quelli che non troppo spesso di vedono in questo calcio modello ma di cui è sempre bellissimo parlare...