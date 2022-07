Pjanic: “Barcellona, qui per riscattarmi. Xavi un modello”

L'ex centrocampista anche della Juventus ha spiegato le sue ambizioni per questa stagione: "Nelle ultime due stagioni non ho avuto una buona fase di preparazione tra Covid e infortuni. Spero che questa possa essere la mia stagione per tornare al top", ha detto Pjanic. "Ho lavorato con un personal trainer in estate e spero di mostrare ai fan il vero me. Xavi? Lavorare con lui è un onore. Lui è sempre stato un modello e lo ritengo uno dei migliori centrocampisti della storia". E ancora: "Ho un contratto col Barcellona fino al 2024 quindi mi aspetto di stare qui e giocare per tornare a far vedere il mio valore. Spero possa essere una grande stagione, per me e per tutta la squadra".