Pjanic ha conquistato la Turchia: “Senza di lui il Besiktas sparisce…”

Il bosniaco si sta ritrovando in Turchia con la maglia del Besiktas

Dopo mesi di digiuno dal campo di calcio a causa delle scelte tecniche in casa Barcellona, ecco che Miralem Pjanic è tornato ad incantare sul terreno di gioco in Turchia con la maglia del Besiktas . Dopo il debutto con un grande assist, i media del Paese lo esaltano anche quando il risultato non va bene. Fanatik , infatti, commenta positivamente la gara del bosniaco contro l'Adana Demirspor, squadra di Balotelli, conclusasi sul punteggio di 3-3.

Il pari subito (da 3-0 a 3-3) ha comunque portato tanti elogi per Miralem Pjanic. L'ex Juventus è uscito dal campo ieri sul risultato di 3-1 e dal 65esimo in poi le cose sono decisamente cambiate. Fanatik lo definisce già al centro della realtà del Besiktas ma soprattutto spiega che "quando è uscito lui, si è spenta tutta la squadra". Un assist per la prima rete ed in generale ogni tocco "trasformato in oro".