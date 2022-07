Pjanic lascia il ritiro del Barcellona: sta per diventare di nuovo papà

Il bosniaco sta per diventare ancora una volta papà.

Redazione ITASportPress

Miralem Pjanic ha lasciato momentaneamente il Barcellona per volare vicino alla sua famiglia. Nessuna brutta notizia, per fortuna, anzi. Il bosniaco, ex Roma e Juventus, sta per diventare papà per la seconda volta.

Attualmente impegnato in tournée negli Stati Uniti in vista della prossima stagione, il Barcellona dovrà quindi rinunciare, almeno per la prima sfida in programma nella notte tra martedì e mercoledì contro l'Inter Miami, al centrocampista. Come riportato dal Mundo Deportivo, Pjanic è tornato a Nizza per la nascita del secondogenito e non prenderà parte alla prima amichevole negli States.

Il calciatore dovrebbe tornare in tempo per disputare il Clasico in versione estiva che si giocherà tra sabato e domenica a Las Vegas. Per il bosniaco si tratta certamente di un bellissimo momento nella vita privata mentre per quella sportiva un piccolo guaio visto che era partito per il giro di amichevoli con la speranza di convincere Xavi a puntare su di lui nella prossima stagione ed evitare un altro prestito come quello dello scorso anno al Besiktas.