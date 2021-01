Pjanic, nostalgia canaglia: nelle stories Instagram fa il tifo per la Juventus

A Barcellona non sta trovando molto spazio e chissà che qualche ripensamento sull’addio alla Juventus non l’abbia già avuto. Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco dei blaugrana, diventa protagonista sui social per alcune stories che riguardano la sua carriera.

Una di queste, l’ultima pubblicata nella notte, lo vede spettatore della sfida dei bianconeri contro il Sassuolo di ieri sera. Nessun commento ma solo i colori bianco e nero inseriti in una stralcio di gioco della Vecchia Signora contro i neroverdi. Il Pjanic tifoso, forse, è nostalgico dei bei tempi a Torino. Con il Barcellona di Koeman, infatti, il feeling, per ora, non è ancora scattato…