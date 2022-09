Pjanic, nuova vita negli Emirati Arabi: c’è lo Sharjah FC

Novità in vista per il futuro di Miralem Pjanic . Nonostante le vecchie conferme arrivate da parte del bosniaco e del suo allenatore al Barcellona sulla possibilità di continuare insieme in questa stagione, pare proprio che il giocatore sia destinato, ancora, a cambiare maglia.

Per lui, quindi, un nuovo, ricco, inizio che lo vede all'ennesimo trasferimento della sua carriera dopo le recenti esperienza in Spagna e in Turchia dove ha giocato in prestito nella scorsa annata.