Pjanic: “Per me Messi e Cristiano Ronaldo sono allo stesso livello”

Il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic ha paragonato il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. “Cristiano colpisce per la sua stabilità e professionalità. Si concentra sui suoi obiettivi: gol, vittorie, statistiche. Il calcio di Leo è poesia, puro dono. Il suo gioco colpisce per questa magia. Se perdi Leo, perdi tantissimo perché è un giocatore unico al mondo” ha affermato Pjanic a Telefoot. Messi ha segnato 15 gol e ha fornito 2 assist in 20 presenze con il Barcellona in questa stagione. Ronaldo ha segnato 16 gol e 2 assist in 18 partite con la Juventus.