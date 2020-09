Pjanic, prime parole da ‘catalano’: “Un onore essere al Barcellona. Non vedo l’ora di giocare al Camp Nou”

Sono state ore speciali per Miralem Pjanic che è volato a Barcellona per il suo primo giorno da calciatore blaugrana. Attraverso i social, sul profilo personale e quello del club, i fan catalani hanno potuto seguire passo dopo passo l’arrivo del bosniaco in Spagna. “Sono quello che sto lasciando. Sono quello che mi aspetta”, aveva scritto sul volo che lo stava portando verso la nuova avventura il calciatore. Poi, a distanza di qualche ora, le prime immagini da azulgrana.

Pjanic: prime parole al Barcellona

“Ciao a tutti i tifosi del Barcellona. Sono qui, sono arrivato e sono molto felice e onorato di essere qui e vestire questa maglia”, ha detto Pjanic ai media del club. “Non vedo l’ora di giocare al Camp Nou e di vedere tutti i fan. Visca el Barça!“.

L’arrivo del centrocampista bosniaco è stato accolto anche dai media spagnoli. Mundo Deportivo e Sport di quest’oggi hanno infatti aperto le loro prime pagine cartacee con le immagini del calciatore. La speranza è che Pjanic possa integrarsi al meglio negli schemi di gioco di Koeman e portare geometrie ed esperienza.