Pjanic punta in alto: “Al Besiktas vogliamo vincere tutto”

Miralem Pjanic commenta la sua scelta di passare al Besiktas

Miralem Pjanic è stato uno dei grandi colpi di mercato del Besiktas. L'ex centrocampista di Roma e Juventus ha lasciato il Barcellona, ma sembra molto convinto della propria scelta come conferma ai microfoni di BeIn Sports: "Sono venuto al Besiktas per vincere e mi riferisco a qualsiasi competizione a cui prendiamo parte. Quando la squadra è al suo meglio so cosa possiamo fare. Qui ci sono giocatori di grande esperienza e qualità. Prima di accettare ho parlato con Sehic conosce bene questo club e mi ha dato tutti i dettagli di cui avevo bisogno. Il Besiktas è il più grande club della Turchia e spero di poter dipingere di bianconero la città a fine stagione".