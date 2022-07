Pjanic, Xavi vuole dargli un’occasione per giocarsi le sue carte al Barcellona

Miralem Pjanic è pronto a giocarsi le sue chance con la maglia del Barcellona . Dopo essere rientrato in Spagna, a seguito deall’esperienza non esaltante al Besiktas, il centrocampista ex Juventus e Roma è stato infatti convocato per la tournée negli Stati Uniti da parte dei blaugrana che avrà inizio il prossimo 16 luglio.

Ad ogni modo, ove ci fossero le offerte giuste per lui, lo stesso allenatore non si opporrebbe alla sua cessione. La palla passa al centrocampista che ha quindi modo di dimostare le sue intenzioni e di guadagnarsi un posto nella rosa blaugrana. In precedenza, sotto la guida di Koeman, per lui non c'erano state grosse chance creando i presupposti per andare via in prestito come poi è stato.