Pochettino: “Al Psg ossessione Champions. C’è impazienza ma…”

Lo ha confermato, a modo suo, lo stesso mister che nel corso del programma Vaques sagadres di Esport3ha sottolineato alcuni aspetti relativi al desiderio di trionfare nell'ambita competizione europea per club: "Il Psg cerca disperatamente di vincere la Champions League. L'obiettivo è vincerla ed è normale che si generino delle 'tempeste', ma abbiamo comunque vinto il campionato esattamente come ha fatto il Manchester City in Inghilterra", ha detto Pochettino. "Eravamo ad un passo dall'eliminazione del Real Madrid, così come lo erano Chelsea, City e Liverpool. Abbiamo vinto lo stesso di Ancelotti, Blanc e altri allenatori qui al Psg. Ma c'è molta impazienza nel club (per la Champions ndr). Penso che cercheremo la formula giusta per capire in modo che i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza possano andare tutti nello stesso verso".