Pochettino: “Al Psg solo grandi calciatori. Su Hakimi, Wijnaldum e Ramos…”

Il tecnico verso la nuova stagione

SQUADRA - "Insieme al presidente Al-Khelaifi e Leonardo abbiamo lavorato negli ultimi sei mesi per capire il tipo di giocatori che potevano fare al caso nostro", ha esordito Pochettino . "Un club come il Paris Saint-Germain merita i migliori giocatori. E quando parliamo di persone come Wijnaldum, Ramos, Hakimi o Donnarumma, questi sono tutti giocatori che hanno dimostrato il loro livello in altre squadre. Sono giocatori da Psg". E ancora: "Quello che cerchiamo in tutti i giocatori che vogliamo vestire la maglia del Paris Saint Germain è personalità, spirito vincente e loro ce l'hanno".

MENTALITA' - Sugli obiettivi di squadra e della stagione, Pochettino è piuttosto chiaro su cosa sia necessario fare: "Dobbiamo essere aggressivi, avere automatismi chiari e una vera filosofia di reazione quando perdiamo palla. Penso che per un club come il Psg la chiave stia nel modo in cui vogliamo avere la palla. L'impegno e la rabbia nel voler fare la partita. Giocatori come Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum o Sergio Ramos hanno già questa mentalità e penso che farà molto bene alla squadra avere tre giocatori che portino questo tipo di idee. Dobbiamo avere la stessa fame ogni partita.Giocare come se fosse l'ultima ogni volta. Solo così potremo vincere e fare bene per tutta la stagione".