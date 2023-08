Pochettino al veleno: “Vi spiego perché il Psg non vincerà la Champions League”

Mauricio Pochettino ha concesso una lunga intervista al TheGuardian dove ha parlato delle sue vecchie esperienze prima di sedere sulla panchina del Chelsea. L'allenatore si è soffermato su quella del Psg, durata poco più di un anno e dichiarata un "fallimento": "Perché il Psg non riesce a vincere la Champions League? Perché non ha coerenza - ha dichiarato con fermezza l'allenatore -. Intendono vincere solo attirando grandi nomi e senza un progetto stabile negli anni. Guardate Guardiola, ha impiegato 7 anni per vincere col City. Anche il Liverpool e il Real Madrid. Però ho anche imparato tante buone cose a Parigi. Se una squadra si chiama Psg, devi vincere subito. Non puoi sbagliare. In caso contrario loro vanno avanti e ti sostituiscono". Mauricio Pochettino ha guidato il Psg da gennaio 2021 a luglio 2022, bloccato in Champions League dal Real Madrid di Karim Benzema in clamorosa rimonta.