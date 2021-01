Pochettino ammette: “Messi poteva essere dell’Espanyol. Ma quel trofeo Gamper…”

Il futuro di Lionel Messi potrebbe non essere al Barcellona. Il destino de La Pulce è in bilico e tra le squadre maggiormente interessate al suo acquisto c’è indubbiamente il Paris Saint-Germain. Se le prime pagine odierne in Spagna ipotizzano un affare, magari uno scambio, con Kylian Mbappé, c’è chi ricorda come il numero 10 argentino, in passato, era già stato molto vicino a lasciare la capitale catalana. Intervenuto ai microfoni di El Larguero, Mauricio Pochettino, attuale mister dei parigini, ha rivelato un incredibile retroscena di mercato relativo proprio al sei volte Pallone d’Oro.

Pochettino: “Messi poteva essere dell’Espanyol. Ma quel trofeo Gamper…”

“Messi al Psg? Sinceramente non voglio fare nessun commento”, ha detto Pochettino. “Però posso dire che quando ero a Espanyol o al Southampton, il mio sogno era di avere i migliori giocatori del club e Messi è stato vicino ad essere prestato all’Espanyol”, ha affermato il mister. “L’accordo era a buon punto, ma ha fatto un’incredibile prestazione nelle fasi pre-stagionali. Al Trofeo Gumper. Beh, quell’occasione ha fatto finire ogni trattativa”.

E ancora: “Ci siamo incontrati negli anni in posti come Londra o in Italia. Amiamo entrambi il Newell’s, poiché entrambi siamo passati attraverso la loro accademia e questo è il nostro legame comune. Sono consapevole di tutto quello che sta succedendo con Messi ma davvero, preferisco non dire nulla perché qualsiasi cosa possa dire può essere gonfiata”.