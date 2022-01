Pochettino avvisa tutti: “La connessione tra Messi e Mbappé aumenta…”

Parla il tecnico dei parigini

Questa sera il Paris Saint-Germain sarà impegnato in Coppa di Francia contro il Nizza. Sebbene tra gli assenti vi saranno due big come Neymar e Sergio Ramos, in campo potrebbero vedersi di nuovo insieme Lionel Messi e Kylian Mbappé. Proprio a proposito dei due campioni ha parlato Mauricio Pochettino come riportato da beIN Sports.